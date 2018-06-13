الجيش الوطني الليبي يُهاجم إرهابيين ومرتزقة جنوب سرت

شنّت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي، ثلاث غارات استهدفت إرهابيين هاربين من بنغازي، ومرتزقة أجانب من أفريقيا، جنوب مدينة سرت.

وجاء ذلك في تأكيد للمتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، على فيس بوك، نقلاً عن آمر غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى، العقيد طيار الشريف العوامي، حسب ما ذكر موقع بوابة الوسط الليبي.

وقال المسماري نقلاً عن العوامي: “بعد رصد ومتابعة لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابي المكونة من الإرهابيين الهاربين من بنغازي ومرتزقة أجانب من أفريقيا وتحديد مواقعهم، شنت مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي غارة في الـ 10 من صباح اليوم، وغارتين في الثالثة بعد الظهر على مواقعهم جنوب مدينة سرت، وكانت الإصابات مباشرة وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة”.

يُشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب، حرّر بنغازي من المتطرفين في جويلية الماضي، ويخوض معارك حالياً لتطهير درنة مما يطلق عليه “مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها”.

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