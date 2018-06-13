مكافحة الهجرة: لم شمل طفل كاميروني بوالدته التي فقدته

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس انه نجح في لم شمل طفل كاميروني يبلغ من العمر 11 عام مع والدته بعد أن فقد الاتصال بها.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز انه بفضل مجهودات وحدة الإيواء بفرع طرابلس طريق السكة وسفارة دولة الكاميرون جرى لم شمل الطفل بوالدته موضحا أن الطفل من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استلامهم من مركز إيواء الحمراء بمدينة غريان منذ شهرين.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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