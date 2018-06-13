سفينة مهاجرين قادمة من ليبيا تثير أزمة بين فرنسا وإيطاليا

استدعت إيطاليا اليوم الأربعاء السفير الفرنسي بشأن الخلاف حول سفينة المهاجرين “أكواريوس” الذين جرى إنقاذهم قبالة السواحل الليبية.

واعتبرت فرنسا أمس الثلاثاء أن رفض إيطاليا استقبال سفينة تابعة لمنظمة إنسانية تحمل مهاجرين على متنها، هو موقف “معيب وغير مسؤول” في حين أعلنت روما رفضها “تلقي الدروس”.

وكانت السلطات الإيطالية قد رفضت دخول سفينة الإنقاذ «أكواريوس» وعلى متنها 629 مهاجرًا غير شرعي قادمين من ليبيا إلى الموانئ الإيطالية، ما أدى إلى بقاء السفينة في عرض البحر، لتقرر فيما بعد اسبانيا استقبالهم في مرفأ فالنسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية