رئيس غرفة تأمين طرابلس يجري جولة تفقدية في بلدية حي الأندلس

أجرى رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، جولة تفقدية لمكتب الأمن المركزي غوط الشعال داخل بلدية حي الأندلس غوط الشعال.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه الجولة التي أجريت أمس الثلاثاء، جاءت للوقوف على الوضع الأمني داخل المنطقة وعلى الدوريات والتمركزات الأمنية لشرطة النجدة وشرطة المرو، إلى جانب الجهود التي تبذلها لحفظ الأمن داخل المنطقة.

كما شملت الجولة زيارة إلى دار الوفاء لرعاية المسنين.وتأتي هذه الجولات التفقدية للوقوف على سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها لفرض الأمن داخل البلديات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطن.

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