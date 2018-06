المتوسط:

نجح أهالي منطقة أبريك التابعة لبلدية أوباري في إنقاذ سيارة محملة بالسيولة النقدية من عملية سطو مسلح لمحاولة الاستيلاء على الأموال التي تبلغ 6 ملايين دينار، وذلك حال اتجاهها لتفريغ حمولتها بمصرف شمال أفريقيا في منطقة تكركيبه جنوب ليبيا ضمن مناطق وادي الحياة.

وقالت مصادر «أن سيارة الأموال تعرضت لسطو مسلح من عدة سيارات أطلقت عليها زابلا من الرصاص عند دخولها منطقه ابريك في جهة الإسكان العام، ما اضطر قائد السيارة إلى الدخول مسرعا للمنطقة بين منازل الأهالي».

وأضافت المصادر «أن أهالي ابريك عندما سمعوا إطلاق النار، أحضر عدد منهم أسلحة نارية وتبادل الطرفان إطلاق النار، وقاموا بمطاردة الجناة الذين لازوا بالفرار إلى مدينة جرمة الأثرية بالجنوب، ومنها إلى طريق برجوج».

وساعد أهالي أبريك سيارة السيولة حتى وصلت بسلام إلى مصرف شمال إفريقيا في منطقة تكركيبة

The post سطو مسلح على سيارة سيولة بأوباري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية