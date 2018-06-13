فرنسا: نتائج اجتماع باريس يجب أن تُجسَّد على الواقع

قال المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، “فريديريك ديسانيو”، إن نتائج اجتماع باريس حول ليبيا يجب أن تجسد على أرض الواقع.

وناقش ديسانيو، الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في الجزائر، نتائج اجتماع باريس وآخر المستجدات على الساحة الليبية، مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار مواصلة “التشاور الوثيق القائم على الثقة” بين البلدين حول الملف الليبي، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت، في مايو الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري في الـ10 من ديسمبر المقبل.

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