«الوطني للقلب بتاجوراء»: إجراء 14 علمية معقدة خلال 11 يوما.. وألف حالة تحت الانتظار

أعلن الدكتور خالد طالب، المسؤول عن سير العمليات الجراحية التي تجرى بناءً على الاتفاقية الليبية الأمريكية بالمركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء، أن الفريق الطبي المتخصص أجرى منذ الثاني من يونيو الجاري 14 عملية جراحية معقدة؛ لافتا إلى أن هناك تسجيلا لـ1000 حالة أخرى تستعد لإجراء جراحات القلب بعد أن يتم تقسيمها لمجموعات.

وطالب «طالب» الجهات المعنية بتقديم دعمها للحفاظ على سير تنفيذ الاتفاقية لما ستحققه من “نجاح كبير”، خصوصًا أنها تتضمن تدريب عناصر طبية وأخرى مساعدة على أيدي الفريق الأمريكي المتخصص؛ الأمر الذي يعمل على تطوير مهارات العناصر الليبية في إجراء جراحات القلب للأطفال.

وتنصُ الاتفاقية الليبية الأمريكية التي وقعها المجلس الرئاسي في يناير الماضي؛ على أن يقوم فريق طبي أمريكي من مؤسسة “نوفك” يترأسه البروفيسور ويليام نوفك بإجراء 300 عملية قلب جراحية للأطفال خلال العام داخل المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء، مع تدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

