زعيمة حزب إيطالي تطالب بفرض حصار بحري على ليبيا

طالبت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني، جورجيا ميلوني، إلى فرض حصار بحري على ليبيا لإيقاف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل الجنوبية الأوروبية.

وقالت ميلوني، خلال مقطع فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أمس الثلاثاء، أن الحصار البحري يعد الحل الوحيد و الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية .

وأضافت ميلوني أنها ستتقدم بمشروع قرار في ضوء القمة الأوروبية في 28 و29 يونيو الجاري، مطالبة حكومة جوزيبي كونتي بالذهاب إلى بروكسل والمطالبة ببعثة أوروبية تفرض حصارًا بحريًا قبالة ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية