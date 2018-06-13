القبض على إرهابي تونسي يصنع أحزمته الناسفة في ليبيا .

ألقت عناصر أمنية بمدينة الجميل القبض على تونسي كان يستعد لصنع أحزمة ناسفة داخل أحد المنازل المهجورة بالمنطقة، بمُساعدة مجموعة أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة.

وتمت عملية القبض على العصابة بعد تحريات قامت بها القوات الأمنية بالجميل للتأكد من صحة الشكوك التي دارت حولها.

واعترف التونسي بأنه كان يخطط لعمل إرهابي، وأنه قام بصناعة الأحزمة الناسفة والدخول بها إلى الأراضي التونسية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في إحدى المناطق الجنوبية.

ويشار إلى أن المقبوض عليه اعترف أيضا أنه انضم إلى تنظيم داعش في سرت بعد عودته من سوريا عبر إحدى المطارات الليبية .

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