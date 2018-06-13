الحصادي: الحكومات المتنازعة عجزت عن حل أزمة درنة سلمياً

قال عضو مجلس الدولة منصور الحصادي إن مدينة درنة تشهد أزمتين هما ما وصفها بـ”أزمة النزاع المسلح” وأزمة النزوح، مشيراً إلى أن كلتا الأزمتين لم تكن خيار أهالي المدينة.

الحصادي وحسب صحيفة المرصد دعا و بحسب تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” الحكومات المتنازعة والمنقسمة في البلاد للإتفاق على حل أزمة النازحين بدرنة إنسانياً.

وأرجع عضو مجلس الدولة دعوته إلى عجز الحكومات المتنازعة والمنقسمة فى ليبيا على حل أزمة درنة سلمياً.

يشار إلى أن تصريحات الحصادي تأتي بعد تحقيق وحدات الجيش تقدماً كبيراً داخل مدينة درنة ودحرها الجماعات الارهابية من عدة مواقع كانت تسيطر عليها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار الحدث