الأوقاف تُجيز إخراج زكاة الفطر طعاما أو نقدا

أجازت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الأربعاء، إخراج زكاة الفطر طعاما من قوت أهل البلد أو نقدا، وفق البيان.

ودعت الهيئة، في بيان على صفحتها الرسمية، القائمين على المساجد وخطباء الجمعة إلى الالتزام بأداء صلاة الجمعة لو توافق العيد مع يوم الجمعة، مشددة على أن تكون المساجد مفتوحة أمام الراغبين في تأدية صلاة الجمعة.

وكانت دار الإفتاء قد حددت، الثلاثاء المنصرم، قيمة زكاة الفطر للعام الحالي بـ 5 دنانير نقدا، وكيلوجرامَيْن من التمر أو الشعير أو الأرز، وكيلوجرامَيْن وربع من القمح ومشتقاته، عن الفرد.

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