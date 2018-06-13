تونس ترفع درجة التأهب أمنيا على امتداد الشريط الحدودي مع ليبيا .

رفعت الوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمركزة على طول الرسم الحدودي الفاصل بين تونس وليبيا من درجة تأهبها وقامت بتكثيف التعزيزات الأمنية والدوريات تحسبا لأي طارئ.

وتأتي هذه الإستعدادات الأمنية تزامنا مع التطورات الأمنية التي تشهد الأراضي الليبية خلال هذه الأيام بعد تحرير مدينة درنة من طرف الجيش الليبي وهروب أعداد كبيرة المجموعات الإرهابية التي كنت متمركزة داخل المدينة نحو عدة اتجاهات وتخوفا من تسلل هذه العناصر إلى الأراضي التونسية.

وأكد مصدر أمني لمراسل الجوهرة “اف ام” بالجهة أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة ولم يتم حتى هذه الساعة ملاحظة أي تحركات مشبوهة على امتداد الحدود داخل الأراضي الليبية

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