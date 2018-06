الجيش الليبي يسيطر على القروض وشعبية اسكندر في شيحا الشرقية

المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي إن القوات المسلحة الليبية تسيطر على القروض وشعبية اسكندر في شيحا الشرقية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، أن القوات المسلحة سيطرت على تلك المناطق بالكامل وجاري تطهيرها .

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت تنفيذ هجوم انتحاري مزدوج بحي شيحا في مدينة درنةوبينت شعبة الإعلام الحربي أن مسلحون قاموا بتفجير سيارتين مفخختين في منطقة شيحا، مشيرة إلى وقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين إثر هذه الهجمات وانهيار أحد المنازل على السكان

