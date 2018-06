حدث انفجار كبير في الوحدات الغازية الجديدة المولدة للكهرباء في الخمس ما أسفر عن خروج الوحدة الغازية الثانية عن العمل

وقال مصدر مطلع أنه بسبب خروج الوحدة الاستعجالية الأولى وحريق في محول رفع الوحدة أصبح العجز 750 ميجا علما بان توليد المتاح اليوم 5400 ميجا

