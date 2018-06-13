القوات المسلحة تتقدم وتحرير درنة بات قريبا

درنة-العنوان

تشير الأخبار القادمة من درنة إلى أن “ساعة إعلان التحرير” أوشكت على الاقتراب أكثر، حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي نجاح قوات الجيش في السيطرة على أحياء “القروض وشعبية إسكندر في شيحا الشرقية بالكامل”.

وأشارت الغرفة إلى أن العمل جار على تطهير هذه المناطق مما تبقى من بقايا الإرهابيين.

وقالت إعلام كتيبة طارق بن زياد المقاتلة “إن الكتيبة والقوة المساندة لها سيطرت على القروض وشعبية إسكندر في شيحا الشرقية بالكامل وجاري التمشيط”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قد أعلن “أن الساعات القادمة ستشهد إعلان تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية” مشيرا إلى أنه أصبح “قاب قوسين أو أدنى”.

وكانت وحدات من القوات المسلحة قد اقتحمت أحد أهم أحياء مدينة درنة، ورصدت مناظيرها لحظة هروب الإرهابيين الفارين من ملاحقة تلك الوحدات لهم.

ولقاء عجزها عن مقارعة القوات المسلحة ميدانيا لجأت الجماعات الإرهابية في درنة، إلى العمليات الانتحارية كسلاح أخير لتحقيق أهدافها، حيث نفذت قبل يوم هجوما مزدوجا بواسطة سيارتين مفخختين في منطقة شيحا الشرقية، مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ووفقا لمصادر مطلعة؛ فقد تسبب الهجوم الانتحاري في سقوط سقف أحد المنازل على ساكنيه من قوة الانفجار.



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