العامة لأمن المنافذ تطالب بضرورة تأمين منفذ درنة البحري ومباشرة العمل به

ليبيا – طالب مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بالحكومة المؤقتة العقيد خالد الكاديكي مدير أمن منفذ ميناء درنة البحري بضرورة الإيعاز على الأجهزة الأمنية بالمنفذ للإلتحاق بالعمل لتأمين منفذ درنة البحري ومباشرة العمل فيه.

العقيد الكاديكي أكد في كتاب تلقت صحيفة المرصد نسخة منه على ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات عمر المختار والأجهزة الأمنية المكلفة بالمدينة.

وجاء ذلك في إطار الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتطهير مدينة درنة من المجموعات الإرهابية والإجرامية ، وفقاً لنص الكتاب .

المرصد – متابعات

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