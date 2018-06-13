الصحة بالوفاق تتعهد بدعم مشروع عمليات القلب المفتوح بتاجوراء

تاجوراء-العنوان

أعلن وزير الصحة المكلف في حكومة الوفاق محمد هيثم عيسى تقديم الدعم “الكامل” للعمليات التي يجريها الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في جراحة القلب للأطفال داخل المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء.

وقال عيسى “إن إجراء جراحات القلب المعقدة للأطفال داخل ليبيا يعد مشروعاً وطنياً؛ وسنقدم دعمنا لهذا المشروع الذي ينفذ لأول مرة في ليبيا بمشاركة نخبة من الكوادر الليبية المتخصصة في هذا المجال”.

من جانبه ذكر المسؤول عن سير العمليات الجراحية التي تجرى بناءً على الاتفاقية الليبية الأمريكية، خالد طالب، “أن الفريق الطبي المتخصص أجرى منذ الثاني من يونيو الجاري 14 عملية جراحية معقدة؛ مؤكداً تسجيل ألف حالة أخرى تستعد لإجراء جراحات القلب بعد أن يتم تقسيمها إلى مجموعات”.

وأشاد طالب، بالموقف الذي سجله وزير الصحة بالحكومة، مناشدا الجهات ذات العلاقة بتقديم دعمها للحفاظ على سير تنفيذ الاتفاقية لما ستحققه من “نجاح كبير” بحد وصفه.

وتتضمن الاتفاقية تدريب عناصر طبية وأخرى مساعدة على أيدي الفريق الأمريكي المتخصص.

وتنص الاتفاقية الليبية الأمريكية التي وقعها المجلس الرئاسي في يناير الماضي على أن يقوم فريق طبي أمريكي من مؤسسة “نوفك” يترأسه البروفيسور ويليام نوفك بإجراء 300 عملية قلب جراحية للأطفال خلال العام داخل المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء، مع تدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

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