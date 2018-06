خاص المتويط

اقيمت صلاة الجنازة على ثلاثة شهداء سقطوا أمس بمدينة درنة يوم الثلاثاء بمسجد الملك ادريس بمدينة طبرق

وأوضح المسؤول الإعلامي لبلدية طبرق، صلاح فؤاد، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن القتلى هم محمد جمعة العوكلي من مواليد 1996، وزاهي فتحي الرتيوي من مواليد 1993، واشرف عبدالقادر الشاعري من مواليد 1997

وبذلك يرتفع عدد شهداء المدينة الذين سقطوا في معارك تحرير درنة الى 15 شهيد من شباب مدينة طبرق.

