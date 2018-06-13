ممثل الصحة العالمية يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم جراحات القلب لأطفال ليبيا

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين، التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم وتمويل جراحات مرضى القلب لأطفال ليبيا، بالشراكة مع المجلس الرئاسي ومؤسسة نوفيك القلبية.

وجاء ذلك خلال زيارة جعفر حسين للمركز الوطني لعلاج القلب بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بحسب ما نشر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تقديم لوزارة الصحة الليبية شحنة من الأدوية المضادة للفيروسات (تاميفلو) التي تمنع عمل فيروسات الأنفلونزا (أ) و(ب) في الجسم، وذلك ضمن جهود المنظمة المتواصلة للرد على أي تفش محتمل وتشخيص مختبري للعدوى بالحصبة.

ودعمت المنظمة، وزارة الصحة بمجموعات من المواد الكواشف المعملية لأمراض الحصبة والحصبة الألمانية لدعم تدابير الاستعداد والاستجابة التي تضعها الوزارة حالياً، وتتضمن محتويات المجموعات كاشف فيروس الحصبة (IgM)، والحصبة الألمانية (IgM)، و(RF-Absorbent)، وكاشف لـ(IgM ELISAs).

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد تسلمت قبل يومين، شحنة من المستلزمات الطبية من الصين بقيمة 6 ملايين دولار، في خطوة لحل أزمة المختنقات التي تواجه المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا، وفقا للوزارة.

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