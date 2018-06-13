الحصادي: يجب حل أزمة نازحي درنة إنسانيًّا بعد الفشل في حل الأزمة سلميًّا

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي، ما وصفها بـ”الحكومات المتنازعة والمنقسمة” إلى حل أزمة نازحي المدينة إنسانيًّا، بعد فشلها في حل الأزمة سلميًّا، حسب قوله.

وقال الحصادي في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر” أمس الثلاثاء، إن أهالي مدينة درنة وقعوا بين خياران، إما النزوح أو الاشتباكات المسلحة، وكلاهما لم يكن لأهالي درنة فيه خيار، على حد تعبيره.

وقد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة درنة، عن نزوح ما لا يقل عن 2,272 عائلة من مدينة درنة منذ السادس من شهر يونيو الجاري، بسبب الاشتباكات المسلحة، وفق ما ذكر في تقريره الذي نشر أمس الثلاثاء.

وكان الهلال الأحمر الليبي، قد أعلن السبت الماضي، إجلاء 1800 عائلة تقطن في مناطق الاشتباكات المختلفة في مدينة درنة، بعد أن نجح من توفير ممرات أمن لهذه العائلات.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيانها الإثنين، قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وجميع الأطراف المشاركة في القتال بمدينة درنة، إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لتقديم مساعدات محايدة، وإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا يزالون محاصرين في المدينة.

يذكر أن مدينة درنة شرق البلاد تشهد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلفت هذه المعارك أضرارا في البنية التحتية المدنية، وانتهت بعضها بسيطرة قوات الكرامة على أجزاء من المدينة.

وبسطت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على الأحياء المرتفعة المطلة على المدينة، كمنطقة باب طبرق وشيحا الغربية والشرقية، إضافة إلى حي الساحل الشرقي، بينما تجري اشتباكات عنيفة داخل شوارع المدينة بمناطق “الجيش، والمغار، والحبس، ووسع بالك، ونادي دارنس، والجبيلة، والبلاد”.

وتأتي هذه المعارك بعد أن عاش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي فرضته قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وأدى إلى حدوث نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر