نداء عاجل لتوفير المياه في درنة

وجه عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا للعاملين بمحطة درنة البخارية بسرعة التوجه إلى مقر المحطة وممارسة عملهم غرب المدينة بعد تحريرها وتأمينها من قبل الجيش الوطني، مؤكدا أن الاشتباكات بعيدة حاليا عن المحطة.

وقال الغيثي، في بيان، إن البلدية تدعو مدير المحطة والعاملين كافة إلى تشغيل المحطة وتزويد المدينة بالمياه لتصبح المحطة بحالة جهوزية كاملة لتغطية مناطق المدينة.

ودعا العاملين إلى العمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير وتلبية احتياج السكان للمياه، وتخفيف الأعباء والمعاناة عن الموطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

كما طالب عميد بلدية درنة من مدير ورؤساء الأقسام بالمحطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسهيل عمل المحطة والعاملين فيها، مضيفا أن الحكومة المؤقتة تعمل جاهدة لتسهيل سرعة تقديم الخدمات المدينة درنة بشكل أفضل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية