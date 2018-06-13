الوفاق تحيل 90 مليون مرتبات العاملين بالسفارات الليبية في 4 أشهر

العنوان-طرابلس

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء عن إحالة مرتبات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج عن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 90 مليون دولار.

وأوضحت الكشوفات أن وزارة المالية أحالت مرتبات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج والتي وصل عددها إلى 131 سفارة وقنصلية، وبلغت القيمة الإجمالية للمرتبات المحالة عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل للعام الحالي مبلغ 89 مليون و558 ألف دولار لعدد 1369 موظف.

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