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الجيش يضيق الخناق على الإرهابيين بدرنة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يضيق الجيش الوطني الخناق على الإرهابيين في منطقة وسط البلاد وما تبقى من منطقة شيحا الشرقية في مدينة درنة.

وقالت مصادر عسكرية متطابقة لقناة “218 نيوز”، إن الجيش يحاصر مقاتلي التنظيمات الإرهابية بشوارع وأزقة منطقة وسط المدينة، وما تبقى من مناطق شيحا الشرقية وهي (شعبية، اسكندر، والقلعة، ومدرسة الوحدة ومحيطها).

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني يستخدم الأسلحة الخفيفية والمتوسطة في قتال الشوارع بمنطقة وسط البلاد ولا يستخدم الأسلحة الثقيلة، مؤكدة أن الجيش ينتظر الأوامر لاقتحام منطقة الوسط وتحريرها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم رصد عدد من القيادات التابعة لتنظيمات الإرهابية بمنطقة وسط البلاد وشيحا الشرقية، وأنه يفرض طوقا عليهم، لافتا إلى أن عددا من الإرهابيين سلموا أنفسهم للجهات المختصة عن طريق ذويهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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