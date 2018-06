المتوسط:

طالب عميد بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، محطة درنة البخارية بسرعة ممارسة أعمالها غرب المدينة بعد تحريرها وتأمينها من قبل الجيش الوطني، لتوفير المياه لأهالي البلدية.

وطمأن “الغيثي”، في بيان تداولته وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، عمال المحطة البخارية بأن الاشتباكات بعيدة حاليا عن المنطقة، داعيًا إياهم إلى تشغيل المحطة وتزويد المدينة بالمياه لتصبح المحطة بحالة جهوزية كاملة لتغطية مناطق المدينة.

وأكد عميد بلدية درنة، أن العمل على مدار الساعة سيلبي احتياجات السكان للمياه، ويخفف الأعباء والمعاناة عن الموطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

وشدد العميد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسهيل عمل المحطة والعاملين فيها، مضيفا أن الحكومة المؤقتة تعمل جاهدة لتسهيل سرعة تقديم الخدمات المدينة درنة.

The post عميد درنة يطالب «المحطة البخارية» بتوفير المياه لأهالي البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية