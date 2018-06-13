اشتباكات عنيفة مع “سرايا الدفاع” بالنوفلية

شهدت منطقة النوفلية، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وسرايا الدفاع عن بنغازي، الأمر الذي أجبر الأخيرة على الانسحاب بعد مطارة الجيش لعناصرها، في الوقت الذي نفذ فيه سلاح الجو عدة ضربات جوية بالقرب من المنطقة.

وكانت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني قد شنت أمس 3 غارات استهدفت مواقع لجماعات إرهابية جنوب مدينة سرت.

وقال آمر غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى العقيد طيار الشريف العوامي، إن الغارات جاءت بعد رصد ومتابعة أفراد من تنظيم القاعدة فروا من بنغازي، بالإضافة إلى مسلحين أجانب من أفريقيا، كانوا يتمركزون جنوب مدينة سرت بـ 60 كيلومترا.

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