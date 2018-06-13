وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي يزور غرفة الطوارئ في درنة

درنة 13يونيو 2018 (وال) – زار وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي برئاسة رئيس مجلس الإدارة المفوض مرعي الدرسي وعدد من مرافقيه غرفة الطوارئ المشكلة من قبل الأمانة العامة في مدينة درنة.

وعقد الدرسي اجتماعا بعد استقباله من رئيس غرفة الطوارئ فتحي غرور، مدير فرع درنة أنيس المزيني تم خلاله التأكيد على دور الغرفة المتمثل في حصر النازحين بالداخل والخارج والتجهيز لإقامة مستشفي ميداني لسكان المدينة.

وتم أيضًا التشديد على تقديم خدمات المساعدة في توفير ممرات آمنة بعد التنسيق والترتيب وتوزيع الإغاثة الغذائية وغير الغذائية على مستحقيها وانتشال الجثث.

وتم التنبه على نشر الوعي للسكان من أخطار مخلفات الحروب , والتأكيد على مساندة الفروع لفرع الهلال الأحمر الليبي درنة عبر التنسيق مع غرفة الطوارئ المشكلة.(وال – درنة) م ك/ أ د

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