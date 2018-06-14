سبها ..حادث سير عرضي يفقد صاحب سيارة لصوابه

قال شهود عيان ل”بوابة افريقيا الاخبارية” إن شابا من سكان سبها فقد صوابه بعد تعرض سيارته من نوع تويوتا لحادث عرضي مع سيارة أخرى .

وأضافت المصادر أن الشاب المذكور نزل من سيارته بعد ارتطامها مباشرة بسيارة أحد سكان سبها يدعى عبد الله غومة واشهر سلاحه ،وأخذ يرمي سيارة غومة بوابل من الرصاص بطريقة عشوائية أصابت شخصين من عائلة غوما نقل على اثرها لمدينة طرابلس لتلقي العلاج.

وأكدت المصادر أن صدمة انتابت الحاضرين بسبب سلوك الشاب الذي حول غضبه لحادث سير بسيط الى جريمة متكاملة العناصر.

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