القائد العام يعطي تعليماته بالتحقيق بمقطع مصور يظهر تصفية إرهابيين بدرنة

العنوان-درنة

وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص .

كما طالب القائد العام بالتحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإنترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون.

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