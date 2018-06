النائب العام يفرج عن «أبو زيد دوردة» أبرز رموز نظام القذافي

المتوسط:

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة المتوسط، أن النيابة العامة أفرجت عن مسؤول الأمن الخارجي في العهد السابق لمعمر القذافي، أبو زيد دوردة، بسبب سوء الوضع الصحي.

وكان قد أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أن النيابة العامة ستفرج “مؤقتا” عن عدد السجناء السياسيين من مسؤولى النظام السابق بسبب أوضاعهم الصحية من أبرزهم مدير الأمن الخارجى فى النظام الليبى السابق أبوزيد دوردة.

وأكد الصور، أن السجناء المفرج عنهم يمرون بظروف صحية حرجة، ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروف خاصة تستوجب نقلهم إلى مكان آخر بعيدا عن السجن، على حد قوله.

