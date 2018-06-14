المشير حفتر يعلن عن خمسة إجراءات رداً على المقطع المتداول لإنتهاكات فى درنة

ليبيا – أعلن المشير خليفة حفتر قائد عام الجيش الليبي عن حزمة إجراءات وذلك فى أول رد فعل منه على مقطع متداول على الانترنت يعرض تنفيذ أفراد من الجيش إنتهاكات فى درنة .

وفى بيان تلقته صحيفة المرصد من مكتب المتحدث باسم القيادة العامة ، عميد أحمد المسماري ، بوقت مبكر من صباح اليوم الخميس ، فقد أكد حفتر ان تعليماته هذه تأتي فى إطار متابعته للعمليات العسكرية الجارية بمدينة درنة .

وأضاف البيان بأن حفتر أصدر تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الارهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص .

كما طلب حفتر من الغرفتين التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الانترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون والتقيد بتعليماته بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين والتي أعلنها الشهر الماضي فى خطابين متلفزين بشأن درنة .

كما طالب حفتر الغرفتين بإحالة نتائج التحقيق الى الجهات المختصة لتطبيق القانون اضافة لأحالة موقف فوري عن كل حالة قبض يحوي معلومات دقيقة عن المقبوض عليه .والاجراءات التي تمت حياله ، وفقاً لنص ذات البيان .

يشار الى ان حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً مصوراً يظهر فيه شخصين مجردين من السلاح يشتبه بانتمائهما لشورى درنة وقد تمت تصفيتهما من قبل شخص يرتدي الزي العسكري رمياً بالرصاص .

المرصد – متابعات

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