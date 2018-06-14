الكهرباء تتلقى ضربة تُفقدها 250 ميجاوات

اندلع حريق في محول التغذية المساعد وحجرة القواطع والمفاتيح الخاصة منظومة المساعدات للوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بمحطة كهرباء الخمس.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان، الأربعاء، إن الحريق تسبب في خروج الوحدة الأولى عن العمل وفقد ما مقداره 250 ميجاوات من الطاقة، علما أن الوحدة الثانية خارج الخدمة منذ أيام.

وأضافت الشركة أنه تم التعامل مع الحريق بشكل عاجل، وتمت السيطرة عليه ومنع النيران من الامتداد إلى باقي أجزاء المحطة.

ويأتي هذا الحريق في الوقت الذي تتزايد فيه ساعات طرح الأحمال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حاجة المواطنين للتيار الكهربائي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قالت، الأربعاء، إن العجز الحاصل في قدرة الشبكة سيتطلب طرح أحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

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