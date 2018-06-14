ماذا قال الجيش بشأن التعامل مع الإرهابيين المقبوض عليهم ؟

وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص.

وبين الناطق باسم الجيش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” ان حفتر “طلب التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الانترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون وطالبهم كذلك بإحالة موقف فوري عن كل حالة قبض يحوي معلومات دقيقة عن المقبوض عليه والإجراءات التي تمت حياله”.

وكان تسجيل مصور تداوله نشطاء بمواقع التواصل اظهر قيام أشخاص بإطلاق الرصاص على شخصين.

وقال النشطاء إن أفرادا يرتدون الزي العسكري قاموا بإطلاق الرصاص على شخصين في مدينة درنة مبينين أن ذلك يأتي في إطار الإعدامات الميدانية لقيادات الجماعات الإرهابية في المدينة ولم يتسنى التأكد من صحة التسجيل المصور من مصدر مستقل.

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