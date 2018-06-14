مستندات | الكشف عن عمليات سرقة أموال من حسابات مواطنين بمصارف تجارية فى بنغازي

ليبيا – كشف قسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أمس الثلاثاء عن قضيتين تزوير لسرقة حسابات مواطنين عن طريق التزوير بالمصارف التجارية.

إدارة البحث الجنائي أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”أن القضية الأولى بدأت بمراجعة أحد المواطنين لحساب شقيقه المتوفي منذ عام بعد استخراج الفريضة الشرعية وتنصيب وكيل عن الورثة ليصدم بسحب مبالغ منه على هيئة صكوك مصدقه ولم يتبقى من المبلغ سوى”400″ دينار فقط علماً بأن الرصيد السابق هو “22” ألف دينار.

وقالت الإدارة إنه بعد استلام أعضاء قسم التزييف للقضية تم مباشرةً مراجعة المصرف والتحصل على صور من الصكوك ليتبين من خلال بيانات الساحب بأنه شخص واحد هو من قام بعمليات السحب تم متابعه عمليات التصديق والسحب التي كانت جميعها لأحد المولات وبالتدقيق ولوحظ بأن هناك تهاون من موظف المكلف بالمول بالسماح له بتصديق قيمه أكبر من السقف المسموح به وبعد ضبط الموظف والتحقيق معه دل على الشخص الذي يقوم بعمليات السحب.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم ضبط المتهم الذي أفاد بأنه تحصل على دفتر الصكوك عن طريق شخص أخر”شريك له”عثر على الدفتر في أحد المحاور وجميع الأوراق توجد عليها توقيع صاحب الحساب المتوفي وبأنه كان يتقاسم المبالغ المسحوبه معه،مضيفةً بأنه تم استكمال التحقيقات والاجراءات الإدارية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة .

أما القضية الثانية، قالت الإدارة إنه ورود بلاغ من أحد التجار بتواصل أحد الأشخاص معه بشأن بيع عدد “4” صكوك مصدقة صادرة عن مصرف الوحدة فرع هراوه بقيمة إجماليه بمبلغ مليون دينار نظير شرائها بنصف القيمة وفي تعامل سابق له مع نفس الشخص تم شراء مبلغ 10 ألاف دولار بصك مصدق تبين بأنه مزور .

وأضافت بأنه تم إعداد كمين بالتعاون مع التاجر ليتم ضبطه من قبل أعضاء شعبة القبض وبالتحقيق معه أفاد بأنه مجرد ناقل للصكوك نظير تقاضيه مبلغ1000دينار ذلك لحساب أحد الأشخاص بالمنطقة الغربية وبأنه سبق له أيصال عدة صكوك لحساب نفس الشخص وبمخاطبة مصرف الوحدة فرع هراوه أكد بعدم صحة الصكوك وبأنه لا يوجد حساب بنفس أرقام الصكوك .

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