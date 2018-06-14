عميد بلدية بنينا يستعرض مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا عدة نقاط مهمة

بنينا 14 يونيو 2018 (وال) – استعرض عميد بلدية بنينا ناجى البرغثى عميد بلدية بنينا، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ماريا ريبورا عدة نقاط مهمة.

وتطرق اللقاء الذي تم في بلدية بنينا الثلاثاء إلى متابعة مخرجات اجتماع البلديات المنعقد فى طرابلس ودعم البلدية لأي اتفاق يصادق عليه من مجلس النواب الليبى والقيادة العامة للجيش.

وأكد البرغثي دعم البلدية الكامل للمؤسسات الشرعية المنبثقة من الشعب والمتمثلة فى مجلس النواب والقيادة العامة للجيش والحكومة الليبية المؤقتة، وأن أي اتفاق يجب أن يصادق عليه من الأجسام الشرعية فى الدولة لضمان مخرجاته.

كما تطرق إلى الضروف الأمنية الممتازة المهيأة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية وتأمينها لكامل الشرق الليبى وضمانها لتنفيذ أي اتفاق.(وال – بنينا) رع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال