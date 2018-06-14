الغرياني يتوعد الإعلام بـ”عذاب شديد”

المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني، انتقل من خانة “الفتاوى المسيسة” إلى هجوم حاد على الإعلام.

لكن “الغرياني” كان حذراً هذه المرة في إطلاق التسميات، فهو المطل على المشاهدين عبر قناة ابنه، لم يذكر اسم أي قناة، وإنما أمعن في التورية، متوعداً الإعلاميين بعذاب عظيم.

واستمر المفتي السابق في وصف “العذاب الشديد” الذي سيواجهه المعدون ومقدمو البرامج عقابا على ما يقدمونه في قنواتهم، التي قال إنها “القنوات التي تبث الأكاذيب عن درنة، وتروج الباطل”، مستنكراً “عدم نشرها حديث الشيوخ”.

وجاء الوعيد خلال الحديث عن التغطية الإعلامية للحرب التي يخوضها الجيش الوطني ضد مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، والذي أكد تبعيته لفتاوى الغرياني عند حل المجلس وتحويل اسمه إلى “قوة حماية درنة”.

هاجم الغرياني في مرات عديدة سابقة التيارات السياسية، وتدخل في الانتخابات، مقسما الناخبين إلى معسكرات “كفر” ضد معسكرات “إيمان”، لكنها إحدى المرات النادرة التي يوجه فيها هجوما مباشراً للإعلام.

ويظهر “الشيخ” أسبوعياً على برنامج “الإسلام والحياة” الذي تبثه قناة “التناصح”، والتي يملكها “سهيل الصادق الغرياني”.

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