المتوسط:

تواصل بلدية بنغازي أعمال حملة النظافة بالمدينة، وفق الخطة المعدة لها من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، أصدر كتابا منح بموجبه بلدية بنغازي الإذن بتولي أعمال نقل القمامة.

من جانبها، وجهت بلدية بنغازي رسالة إلى المواطنين بالحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والمساهمة فى عدم وضع القمامة في الطرق والشوارع بطريقة عشوائية مما يعرقل أعمال نقلها، والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري .

The post «بلدية بنغازي» تواصل أعمال حملة «النظافة» بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية