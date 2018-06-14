تعيين مدير جديد على رأس إدارة قناة ليبيا الوطنية

اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتكليف علي جبريل صالح بمهام مدير عام قناة ليبيا الوطنية.

وينص القرار رقم “735” لسنة “2018” الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه على انه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

يأتي ذلك بعد أن قدم مدير عام قناة ليبيا الوطنية السابق عطا الله المزوغي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طلب إعفاء رسمي “وملح من مهمة إدارة قناة ليبيا الوطني” مؤكدا إخلاء مسؤوليته منها احتجاجا على ما وصفه بـ”الوضع المزري لمؤسسة يتم وأدها عمدا”.

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