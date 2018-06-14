منطقة جردس العبيد تنظم يومًا مفتوحًا بمناسبة اختتام شهر رمضان الفضيل

جردس 14 يونيو 2018 (وال) – نظم أهالي منطقة جردس العبيد يوماً مفتوحًا بمناسبة اختتام شهر رمضان الفضيل داخل المنطقة أمس الأول الثلاثاء.

وشارك في هذا اليوم المفتوح أعيان وحكماء المنطقة والشباب والرياضيين القدماء في نادي الكرامة التابع لمنطقة جردس العبيد.

وشهد اليوم المفتوح مباراة استعراضية بين رياضيين من مدينة المرج ومنطقة بنينا على أرضية نادي الكرامة وعروضاً للفروسية.

ثم أخُتتم اليوم بإفطار جماعى للُمشاركين برعاية أهالي المنطقة وحفل تراثي باليوم الخاص.(وال – جردس) أ ف / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال