الخارجية الليبية تخاطب بريطانيا لحماية أموالها المجمّدة في لندن

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، مذكرة إلى السلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمّدة في المملكة المتحدة، مطالبة بتدخل الحكومة البريطانية “للحد من الآثار السلبية لهذا القانون”.

وقالت الوزارة، إنها تابعت مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين أو مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من أجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمّدة في بريطانيا، وهذا ما جاء على لسان بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومنهم اللورد أمبي عند تقديمه لمشروع القانون.

وأكدت وزارة الخارجية في المذكرة التي نشرها المكتب الإعلامي للوزارة، أن ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري، مشيرةإلى أن المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي.

وشددت الوزارة، على أن الأموال الليبية المجمّدة في بريطانيا هي أموال ليبية يمتلكها الشعب الليبي وأي استثناء على ذلك يعد اعتداءً على حق ثابت، بحسب ما ذكرت المذكرة.

واعتبرت الوزارة، أن المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمّدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونصِّ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية التي أعادت التأكيد على أنها لا علاقة لها بالإرهاب، وأن وجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانونًا لا يجوز المساس به أو التعدي عليه.

وأشارت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا تتعاطف مع ضحايا الإرهاب في كل مكان، وأن ليبيا الجديدة كدولة أقامت قطيعة مع الأعمال الإرهابية السابقة، آملة في تدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون، وفق نص المذكرة.

وكان مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، قد اتهم المصارف البريطانية بالاستمرار في نهب واستثمار الأموال الليبية المجمدة دون الرجوع إلى ليبيا، كاشفا وجود 10 مليارات دولار في بريطانيا مُنعت المؤسسة الليبية للاستثمار من الاستفادة منها، وأن المصارف البريطانية تأخذ قروضا وفائدة كبيرة من هذه الأموال دون الرجوع إلى ليبيا.

يذكر أن بريطانيا قد جمدت 12 مليار إسترليني (19.2 مليار دولار) من الأموال الليبية الخاصة بأفراد وكيانات، وتملك عائلة القذافي استثمارات في لندن تقدر بمليارات الدولارات بينما يمتلك سيف الإسلام نجل معمر القذافي بيتا هناك قيمته 10 ملايين إسترليني (16 مليون دولار).

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