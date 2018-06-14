فيديو | فى أول تصريح لـ المرصد بعد البطولة .. لمن أهدى الوافي نصر النصر وماهي رسالته لبقية الأندية ؟

ليبيا – هنأ رئيس نادي النصر الرياضي الشريف الوافي جماهير النادي وكافة جماهير الرياضة فى بنغازي خاصة وليبيا عامة بنيل النصر ، الاربعاء ، كأس بطولة الدوري الليبي لكرة القدم .

وفى حوار هاتفي حصري مع صحيفة المرصد الليبية ، صباح اليوم الخميس عقب انتهاء المباراة ، أعلن الوافي إهداء هذا النصر الى ” شهداء القوات المسلحة الليبية ” الذين قال أنهم يخوضون معركة ضد الارهاب فى مدينة درنة لاستعادة الاستقرار فيها وبسط الأمن وتمكين الجيش والشرطة .

واعتبر الوافي ان فرحة الليبيين بانتصارات الجيش قد تضاعفت اليوم بانتصار نادي النصر ونيله اللقب مشيرا الى أن النادي قد إنتزع نصره بالارادة وبجهود منظومة كاملة من الاداريين واللاعبين وحتى من الجمهور وقدامى اللاعبين .

وأضاف بأنه وعد سابقاً بتحقيق متطلبات النادي ليكون فى الصدارة ، مشيراً الى انه يعد النادي بأشياء أخرى سيعمل على تحقيقها وقال : ” مثلما ماكانت مسيرتنا فى المؤتمر الوطني ، نسير الان بخطى ثابتة ” .

وفى سؤال حول تفرغه لادارة النادي وإبتعاده عن السياسة ، نفى الوافي ذلك وقال انه مبتعد حالياً لانه لايريد الخوض مع متصدري المشهد حاليا ولا ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة الا انه سيواصل مشواره السياسي وفق مايراه صحيحاً فى الوقت الذي تقدم فيه لقيادة نادي النصر بعد ضغط من جمهور النادي معتبراً إياه دولة مصغرة

ووجه الوافي رسالة كذلك الى كل الاندية الليبية التي قال انه لم يحالفها الحظ فى هذه البطولة متمنياً لها حظاً اوفر فى قادم المنافسات لكونها أندية تمثل وطناً واحداً كما أكد ترفع ادارة نادي النصر عن الدخول فى المشاحنات ، كما دعا كل هذه الاندية الى دعم بعضها البعض رغم الغبن الذي أشار الى انه واقع على بعضها عبر عدم توزيع الدعم بينها بالتساوي .

وفيما يتعلق بمستقبل النادي وعن ما اذا كانت هناك أي صفقات او انتقالات مرتبقة ، كشف الوافي ولأول مرة عن جهد يبذل لاستقطلب لاعبين اثنين من النادي هما مفتاح طقطق وسالم رومة قائلاً : ” هؤلاء الابطال الذي قادوا النصر الى النصر ولا يمكن ان نسمح لاحد ان تسول له نفسه فرض أي ماديات عليهما وسيجددان تعاقدهما مع نادي النصر والنادي لن يتخلى كما اننا سنرتب بيتنا الداخلي اكثر وسنستجلب رياضيين أكفاء وسنظهر بحلة جديدة فى رياضات السلة والطائرة ” .

المرصد – خاص

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