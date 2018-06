مصدر عسكري لـ «المتوسط»: إرهابيون يتجهون نحو المواقع النفطية.. وجاهزون للتعامل معهم

خاص/المتوسط

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى لـ «المتوسط» تحصلهم على معلومات تفيد بتحرك الجماعات الإرهابية منذ ساعات قرب المواقع النفطية.

وأكد المصدر العسكري، على أن القوات المسلحة العربية الليبية على استعداد كامل وفِي جاهزية للتصدي، لأي هجوم مرتقب من قبل الجماعات الإرهابية على الهلال النفطي.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي، تمكن من قصف تمركزات الخوارج ( سرايا الدفاع ) جنوب مدينة سرت.

