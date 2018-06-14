حرائق شحات تهدد الموقع الأثري

تمكن عدد من الموظفين بمراقبة آثار شحات بالتعاون مع سكان المنطقة من إخماد حريق شب صباح اليوم في الموقع الاثري شحات و بالتحديد في المنطقة المحصورة بين الاجورا و مسرح السوق و الاكربولس و حرم ابوللو.

وقد أكد رئيس مصلحة الأثار الليبية في الحكومة المؤقتة الدكتور أحمد حسين من عدم وجود أضرار تذكر أو أصابات.

ومن جهته قال مراقب آثار شحات فضل عبد العزيز إن الحريق استمر لساعات ، وقد تم اخماده بفضل جهود الخيرين من شباب المدينة حيث تمت السيطرة على الحريق قبل ان يصل إلى المباني الاثرية.

وأضاف قائلاً بإن المراقبة قد كلفت فريق لحصر الأضرار وتحديده للعمل علي صيانتها.

هذا وقد كان حريقاً سابقاً قد اندلع في منطقة المنصورة وحتي جهة المقابر الشمالية دن وقوع أضرار تذكر بإستثناء بعض التشوهات الناتجة عن دخان الحريق بحسب ما ذكر رئيس المصلحة

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