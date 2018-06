«حفتر» يوجه بضرورة التحري حول فيديو مقتل إرهابيين خارج دائرة القانون

المتوسط:

قال العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وجه تعليمات لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار، بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص.

وأضاف «المسماري» في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن حفتر طلب التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الانترنت، ويعرض ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدًا على التعامل مع الأسرى من الإرهابيين، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون.

وأكد «المسماري» أن المشير حفتر طالبهم كذلك بإحالة موقف كل حالة قبض عليها، والإجراءات التي تمت حيالها.

