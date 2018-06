المتوسط – سامر أبو وردة

قالت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة، انتصار شنيب، إن لحظة قيام قوات الجيش الوطني بتحرير المدينة من سطوة الجماعات الإرهابية، التي اختطفتها ٧ سنوات، هي لحظة تاريخية.

وأضافت شنيب، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن أهالي درنة عانوا من محاولات التنظيمات الإرهابية، إلصاق اتهام بهم، عن قبولهم بوجود هذه التنظيمات، وبأنهم ضد الجيش الوطني، مشيرة إلى أن فرحة الأهالي بدخول قوات الجيش إلى المدينة، واستقبال النساء للجيش بالزغاريد، قد أثبت زيف مزاعمهم.

وتابعت، “هذه التنظيمات الإرهابية فشلت في إخضاع الأهالي وتطبيعهم، لأن ذلك يخالف طبيعتهم، فدرنة مدينة العلم والثقافة والحضارة، “داعش” انتهت، و”القاعدة” أوشكت على الانتهاء”

وأشارت شنيب، إلى أن التأكيد بتبعية تنظيم “شورى مجاهدي درنة” لتنظيم “القاعدة” جاء من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي، بإجماع من المجتمع الدولي، وليس الجيش الوطني، وهو ما يكذب الإدعاءات بأن هذه العناصر من الثوار، وتصوير الأمر على أنه خصومة سياسية، ويفند أي اتهامات للجيش بالرغبة في السيطرة، وأضافت أن استخدامهم أسلوب التفخيخ يؤكد انتمائهم لــ “القاعدة”.

ووصفت نواب درنة، في مجلسي الدولة والرئاسي، المستمرين في الدفاع عن التنظيمات الإرهابية، ومحاولة نفي تهمة الإرهاب عنهم، بأنهم مجرد أبواق تحريض تحركها أطرافا أخري، وأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأشارت إلى أنهم لم يكونوا ليستطيعوا دخول درنة، خلال سنوات سيطرة الإرهابيين.

واستطردت قائلة، إن درنة قد عادت إلى حضن الدولة، ونركز الآن على الجانب الإنساني وحماية المدنيين في الأماكن التي لم يتم تحريرها بعد، بشكل كامل، بالتعاون مع الهلال الأحمر.

The post نائبة درنة: مجلس الأمن أقر بتبعية “شورى درنة” لــ “القاعدة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية