خاص/المتوسط

أكد مصدر عسكري مسؤول في تصريح لصحيفة المتوسط، مقتل أحد أبرز قيادات مجلس شورى مجاهدي درنة ويدعى ( عماد عبدالله عوض المنصوري ) خلال المواجهات مع القوات المسلحة في مدينة درنة.



وكشف ذات المصدر العسكري أن الإرهابي «المنصوري» يُعد من القادة الميدانيين في السرية الأمنية التابعة لشورى مجاهدي درنة والمتهمة بالوقوف وراء تنفيذ أغلب عمليات التصفية داخل المدينة وخارجها في درنة، وهو أحد أبرز المنظرين الشرعيين لفكر القاعدة في درنة.

يشار إلى أن قوات الجيش أعلنت سيطرتها بشكل كامل على منطقة شيحا الغربية، بعد معارك قوية خاضتها لاقتحام أحياء شيحا الغربية والشرقية، آخر معاقل «الإرهابيين» بالمدينة.

The post مقتل الإرهابي «المنصوري» خلال المواجهات مع الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية