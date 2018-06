لأسباب مجهولة .. طوابير السيارات أمام محطات وقود طرابلس

المتوسط:

كشف مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط ” أحمد المسلاتي ” إن ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ البنزين بلغت، الأربعاء الماضي ما يقرب من ،9 ملايين و70 ألف لتر، منها 4 ملايين و700 ألف لتر ‏‎من مستودع طرابلس النفطي، و 4 ملايين 370 ألف من ميناء طرابلس البحري.



وأشار المسلاتي، في تصريحات صحفية رصدتها المتوسط، إلى أن الشركة مستمرة في إمداد الشركات وفق الجدولة المعدة لهم، وأن الكميات تشمل مدينة الزاوية بعد توقف شركة النقل السريع، موضحا أن حاجة المستهلكين اليومية لا يتجاوز 6 ملايين لتر.



والجدير بالذكر أن محطات الوقود في العاصمة طرابلس شهدت اليومين الماضيين أزمة جديدة بنقص الوقود وعودة الازدحام على أبوابها على شكل طوابير ممتدة مع توقف الكثير من المحطات عن العمل لأسباب مجهولة .

