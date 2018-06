المتوسط:

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الخميس، عن بدء حدوث انفراجة كبيرة في أزمة الوقود بالمحطات، خاصة محطة وقود زاوية الدهماني.

وأشارت اللجنة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذه الانفراجة جاءت بعد الكلمة التي ألقاها، رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز، ميلاد الهجرسي، منذ ساعات، والتي دعا فيها المواطنين لعدم الازدحام على المحطات، مؤكدا على توفر الوقود.

الجدير بالذكر أن محطات الوقود في العاصمة طرابلس شهدت اليومين الماضيين أزمة جديدة بنقص الوقود وعودة الازدحام على أبوابها على شكل طوابير ممتدة مع توقف الكثير من المحطات عن العمل لأسباب مجهولة .

The post لجنة الوقود والغاز تبشر بانفراجة للأزمة وانتهاء الطوابير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية