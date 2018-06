المتوسط:

توجهت قوات من الصاعقة نحو الهلال النفطى، فجر اليوم الأربعاء، لصد أي هجوم محتمل من الجماعات الإرهابية.

وكان مصدر عسكري رفيع المستوى، قال لـ «المتوسط»، أن هناك معلومات تفيد بتحرك الجماعات الإرهابية منذ ساعات قرب المواقع النفطية.



وأكد المصدر العسكري، على أن القوات المسلحة العربية الليبية على استعداد كامل وفِي جاهزية للتصدي، لأي هجوم مرتقب من قبل الجماعات الإرهابية على الهلال النفطي.

