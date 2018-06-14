ماذا في لقاء حفتر بعضو مجلس النواب عبد النبي؟

التقي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولي طبرق “الصالحين عبد النبي”.

وأوضح عبد النبي في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن اللقاء شمل وجبة الإفطار مع المشير خليفه بالقاسم حفتر القائد العام للجيش الليبي، وتناولنا الحديث فيها عن زيارتنا الخميس الماضي إلى طرابلس برفقة مجموعه من النواب لتقديم واجب العزاء في زميلنا نبيل عون والاجتماع مع نواب المنطقة الغربية والجنوبية والنتائج التي خرجنا بها.

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