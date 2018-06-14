حفتر يصدر تعليمات للجيش بشأن معاملة الإرهابيين

البيضاء — سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، أنه “في إطار متابعته للعمليات العسكرية الجارية بمدينة درنة وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص”.

وأضاف البيان أن “القائد العام للجيش الليبي طلب التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإنترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين”، مضيفاً “إحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون”.

وطالب البيان “بإحالة موقف فوري عن كل حالة قبض يحوي معلومات دقيقة عن المقبوض عليه والإجراءات التي تمت حياله”.